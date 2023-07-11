Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 20:02
Annem kanser tedavisi görüyor babam yüzde 94 ağır engelli. Tayin durumu

Şeflerim öncelikle merhaba. Annem kanser tedavisi görüyor babam yüzde 94 ağır engelli. İkisininde tedavisi mersin ilinde gerçekleşiyor. Ben Çankırı ilinde 5 senelik polis memuruyum. Ailemin ikamet ettiği Mersin iline dilekçe ile tayin olmak istiyorum. Ama bana bu sene şark geldi ipka verdim ve kabul olmuştu. Sorum şu Mersin iline tayinim gerçekleşirse burda ortalama kaç sene tutarlar beni. İpka versem kabul ederler mi bundan sonraki süreçte. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

(Daha önce de yazmıştım ama cevap alamadım o yüzden tekrar yazıyorum)


Yaşşşş
Memur
11 Temmuz 2023 20:14
Devrem allah şifa versin benim babam hayatta değildi annem de yüzde 98 engelli ve kanser tedavisi görüyordu tedavisi başka bir ilde yapılması imkansızda 4 tane rapor sundum dilekçe ile beraber 3 defa yazdım red verdiler ve tek çocuk bendim yine de göndermediler inşallah gidersin

Garibanov3
Aday Memur
11 Temmuz 2023 20:22

Teşekkür ediyorum şefim cevabın için inşallah kabul olur. Şuan refakatçi iznindeyim ama 3 ay kaldı bitmesine tedavimiz devam ediyor malesef

Yaşşşş, 1 saat önce
Devrem allah şifa versin benim babam hayatta değildi annem de yüzde 98 engelli ve kanser tedavisi görüyordu tedavisi başka bir ilde yapılması imkansızda 4 tane rapor sundum dilekçe ile beraber 3 defa yazdım red verdiler ve tek çocuk bendim yine de göndermediler inşallah gidersin
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat , takipsizlik alanlarDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıEmekli dilekçesi geri çekmeMaaş ne kadar olduOtel kayıtları atanmaya engel midirKiralar 15 bin, Maaşlar 26 bin bu nasıl olacak böyleBorsada yatırım yapmak.Hatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!

Sözlük

kapya biber 1 Bugün olanlar 1 üzerlik otu 1 yabani ot 2 böcekten korkan erkek 2 pirpirim 2 karanlık 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 kendi kendine konuşmak 3 ölüm kadına yakışır 3

Son Haberler

5 kişinin yaralandığı mülk sahibi ile kiracı kavgasında 2 tutuklamaUmut Nayir Fenerbahçe'de.İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklamaEvinin önünde arı soktu, hastanede öldüAdana'da orman yangını

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok