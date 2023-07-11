Annem kanser tedavisi görüyor babam yüzde 94 ağır engelli. Tayin durumu

Şeflerim öncelikle merhaba. Annem kanser tedavisi görüyor babam yüzde 94 ağır engelli. İkisininde tedavisi mersin ilinde gerçekleşiyor. Ben Çankırı ilinde 5 senelik polis memuruyum. Ailemin ikamet ettiği Mersin iline dilekçe ile tayin olmak istiyorum. Ama bana bu sene şark geldi ipka verdim ve kabul olmuştu. Sorum şu Mersin iline tayinim gerçekleşirse burda ortalama kaç sene tutarlar beni. İpka versem kabul ederler mi bundan sonraki süreçte. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

(Daha önce de yazmıştım ama cevap alamadım o yüzden tekrar yazıyorum)