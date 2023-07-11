Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 20:06
Hatay'da Batı illerine Uygun Nakliye
14/15/16 Temmuz tarihlerinde Hatay'dan hareket edecek olan 10 teker araçta uygun fiyatla nakliye yapılacaktır (yükleyeyici personel ve ambalajlama müşteriye ait) batı illerine gelecek araç

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