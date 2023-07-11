KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2023 20:55
Tecil
2020 de 2 yıllık bölümden mezun oldum ve tecilim 2022 de bitiyor. Bu senede YKS ye girdim. Tecilimi uzatmak için 2 yıllık bir bölüm mü okumam lazım yoksa 4 yıllık bölüm mü okumam lazım?

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