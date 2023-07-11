2020 de 2 yıllık bölümden mezun oldum ve tecilim 2022 de bitiyor. Bu senede YKS ye girdim. Tecilimi uzatmak için 2 yıllık bir bölüm mü okumam lazım yoksa 4 yıllık bölüm mü okumam lazım?

2020 de 2 yıllık bölümden mezun oldum ve tecilim 2022 de bitiyor. Bu senede YKS ye girdim. Tecilimi uzatmak için 2 yıllık bir bölüm mü okumam lazım yoksa 4 yıllık bölüm mü okumam lazım?