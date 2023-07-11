Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2023 21:46
Tayin sonuçları

Merhaba ilk kez tayin istedim, sonuçlarına nerden bakıyoruz acaba bilen var mı? 19 haziranda eş durumu tayini istedim, mayıs sonunda alt bölge tayini istedim hala sonuç yok

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