Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 21:48
Polis maaşı

arkadaşlar polis maaşı nasıl 26 bin altı oluyor yok 25 bin yok 26 bin falan kafayı mı yediniz en düz hesapla bile yeni başlayan polisin 15500 tl bile hesaplasak zam mı yine 26 bini rahatça geçiyor ki 16000 bin zam üzeri yapılır en az yani onun üzerine zam eklersek tamam elbette düşük maaşlar ama niye hep ufak gösterilmeye çalışılıyor anlamadım gitti yeni başlayan ortalama 26500 tl civarı alır gibi


turbojet
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 21:52

sana beyin alacam, böyle kıvrımlı kıvrımlı


deyz35
Aday Memur
11 Temmuz 2023 21:53

usta ben burada gerçeği söyledim hakarete gerek yok kendin hesapla maaşların düşük olduğunu zaten belirtim öğretmen bile geçti

turbojet, 1 saat önce

sana beyin alacam, böyle kıvrımlı kıvrımlı


turbojet
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 22:33

ağlamayan çocuğa meme vermezler


deyz35
Aday Memur
11 Temmuz 2023 23:06

yaşın kaç senin 10 falan mı

turbojet, 33 dk. önce

ağlamayan çocuğa meme vermezler

Toplam 4 mesaj

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