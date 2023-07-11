Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 21:56
Bilgi talebi

Merhaba arkadaşlar okulda müdür ve müdür yardımcısı ile ilgili yaşadığım bir kaç problem var. Bunlar cimer üzerinden yazmak istiyorum. Bilgi talebi olarak mı yoksa şikayet olarak mı yazarsam benim için sorun olmaz. Cimer üzerinden yapılan başvuru sonucunda hakkımda soruşturma açılabilir mi?


ANTEROS
Aday Memur
11 Temmuz 2023 22:45
Hocam hemen cimere başvurmayın usulsüz şikayetten ceza verebilirler önce silsileyi takip edin

JasonHunt
Yasaklı
11 Temmuz 2023 22:52
Vatandaş mısın sen Cimere yazıyorsun ? Okul ile ilgili yolsuzluk usulsüzlük varsa savcılığa gidersin. Sana yapılan bir haksızlık varsa ilçe milli eğitime dilekçe yazarsın

melcea
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 22:54

Vatandas kim?

JasonHunt, 15 dk. önce
Vatandaş mısın sen Cimere yazıyorsun ? Okul ile ilgili yolsuzluk usulsüzlük varsa savcılığa gidersin. Sana yapılan bir haksızlık varsa ilçe milli eğitime dilekçe yazarsın
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