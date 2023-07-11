Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 22:24
Bismil hakkında bilgi

Merhabalar Diyarbakır Bismil e tayinim çıktı ilçedeki kira şartlari lojman durumu ve çalışma sistemi hakkında bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

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