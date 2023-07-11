Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


11 Temmuz 2023 22:47
Yhsli arkadaşlar sesinizi çıkarmanız gereken dönemde neden susuyorssunuz ?
Toplu sözleşmenin torba yasanın son gününü mü bekliyorsunuz ?

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