Geçici görevli mehil var mı?

Merhabalar aile birliği mazeretinden ötürü farklı bir ile geçici yada naklen atama talebinde bulunduk.. Geçici görevlendirme yapılması halinde mehil müddeti olur mu ve tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde yeni yerimizde başlamamız gerekir?

Merhabalar aile birliği mazeretinden ötürü farklı bir ile geçici yada naklen atama talebinde bulunduk.. Geçici görevlendirme yapılması halinde mehil müddeti olur mu ve tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde yeni yerimizde başlamamız gerekir?