Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2023 01:22
Sağlık bakanlığı özel sektör eş durumu bir buçuk yıldır çalıştığım için yapamıyorum hizmet ekleletti

Merhabalar bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse çok sevinirim. Eşim özel sektörde 720 günü dolu bende yeni kadroya geçtim ama memuriyet sürem 1 buçuk yıl. 1 buçuk yıllık da özelde aynı ünvanla hizmetim var hizmet birleştirme yapsam eş durumuna faydası olur mu? Yoksa 3 yıl atandığım yerde kalmam şart mı?

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