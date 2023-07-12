Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2023 02:50
ASM personeli ek ödeme alamıyor

ASMde ki hemşireler geçecek olan yasaya göre ilave 8 bin TL alamıyor, sadece 17.55lik zammı alıyor..muhalefetin bu konuda baskısı ve açıklamaları var. Bilgisi olan varmı net olarak bu konuda.. bende yasaya baktığımda alamıyor gibi gözüküyor

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