Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2023 05:45
EÜAŞ gys mülakat yenilenecek

Bildiğiniz üzere ülkemizde yapılan en kötü mülakat olarak tarihe geçen torpilli atamalar için mahkeme yürütme kararı verdi. Her ne kadar açılan davaya göre unvan bazlı olsa da emsal gösterilip tüm atamalar iptal edilecektir.

Genel müdür Cuma günü emekli oluyor sanırım. İnşallah adaletli biri atanıp tüm genel müdürlük kadrosunu değiştirir

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