Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 05:59
Chp de olağan kurultay bu sene yapılacak deniliyor...

Il kongrelerinin tamamlanmasından sonra chp de olağan kurultay bu sene yapılacak görülüyor hadi hayırlısı..


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:00

Atatürkün partisi 100.yilinda..


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:03

Şimdiye kadar atatürkün partisinde bir kadın genel baskan adayi çıkmamış olmasi büyük bir eksiklik..


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:05

Bunun nedenide kadınlar siyaseti sevmezler.çünkü turkiyede önemli siyasi kadrolarda kadınlar cok az..


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:07

Chp de kadin genel baskan adayının bu kurultayda çıkması önemli.Chp nin kamuoyunda sayginlinligi artar..


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:11

Şöyle düşünüyorlar ama öyle değil gerçekte.kadin genel baskan adayi olursa sağ kesimden oy kaybederiz.Ama öyle değil.


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:15

Dediğim gibi kadınlar siyasetle uğraşmayı sevmezler.Bunun nedenide önemli siyasi kadrolarda kadinlarin cok az olmasi.


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:20

Bir siyasi partide genel baskan adayi olacam demek zordur.Ama siyasi partilerin kamuda daha fazla sayginlik kazanabilmesi icin bu onemlidir.


gazanya
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 06:23

Genel başkan,değişsin değişmesin. Kadin genel baskan adayı bu sene cikmalidir.Valla geç bile kalındı.

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Chp de olağan kurultay bu sene yapılacak deniliyor...

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