Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 08:35
Kamudaki Şeflere Acil Maaş Düzenlemesi Yapılmalı

Bir şef ile memur arasında 800/850 lira kadar maaş farkı varken şube müdür ile şefler arasındaki bu fark 7-8 bin TL yi bulabilmektedir.

Hatta memurun kademe derecesi şef'den fazla ise bu fark kapanmaktadır. Yani şeflerden fazla maaş alan memur bile görülmektedir. Yani şef'in altındaki memur üstündeki şeften fazla alıyor. Böyle bir maaş hiyerarşisi ne kadar doğru olur?


dadass
Şef
12 Temmuz 2023 08:36

Diğer bir sorun ise kamudaki çeşitli kurumlardaki şef maaşlarının farklılıklar göstermesidir. Örneğin Adalet Bakanlığı. Diğer kurumlar ile Adalet Bakanlığı şefleri arasında 3 bin tl bandında maaş farkı bulunmaktadır. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi zorunludur


Mali İşler
Aday Memur
12 Temmuz 2023 08:55

Başlık açtık arkadaşım 30 tane başlık açmayın ki konu dağılmasın.

Kamudaki İdari Şeflerin Hakları ve Maaş Düzenlemesi - Memurlar.Net


Karizmaunl
Memur
12 Temmuz 2023 08:59

Maliye Bakanlığı şefliği bitirdi. Yeni şef ataması da yapmıyor. Darısı diğer kurumlara. Memur alımı da yapmıyor, memurların yaptığı işleri kurum içi yada yeterliliğe tabi uzmanlar tarafından yapılıyor. Uzman-müdür yardımcısı-müdür neredeyse maaşları eşitlendi. Uzmanlar müdür yardmcısından fazla, müdürden 800 TL az alıyorlar. Tek tip memuriyete doğru gidiyor...


dadass
Şef
12 Temmuz 2023 09:00

Ustad belki editörlerin dikkatini çekerde ana sayfadan haber oluruz...

Mali İşler, 57 dk. önce

Başlık açtık arkadaşım 30 tane başlık açmayın ki konu dağılmasın.

Kamudaki İdari Şeflerin Hakları ve Maaş Düzenlemesi - Memurlar.Net

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