Kamudaki Şeflere Acil Maaş Düzenlemesi Yapılmalı

Bir şef ile memur arasında 800/850 lira kadar maaş farkı varken şube müdür ile şefler arasındaki bu fark 7-8 bin TL yi bulabilmektedir.

Hatta memurun kademe derecesi şef'den fazla ise bu fark kapanmaktadır. Yani şeflerden fazla maaş alan memur bile görülmektedir. Yani şef'in altındaki memur üstündeki şeften fazla alıyor. Böyle bir maaş hiyerarşisi ne kadar doğru olur?