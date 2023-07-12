KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 08:41
Eş durumu hakkında.

Eşi sayıştay denetçisi olan biri kaymakamlık sınavını kazanması durumunda nasıl bir atama gerçekleşir. İki meslekte birbirine tabii değil bildiğim kadarıyla yardımcı olur musunuz ?

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