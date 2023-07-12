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Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2023 08:59
POLO 1.2 TDI Trendline2014 model 118 BİN de
3 bin hasar kaydı var. sol 2 kapı ve sol ön çamurluk boyalı. 118 binde. Aldığım kişi Almancı araç garaj arabası. Bakımları yapıldı lastikler yeni değişti. Yakıt cimrisi bir araç. Saat gibi maşallah. Çok temiz. Değişeni kesinlikle yok. Beyaz renkli. Ben yatırım için aldım. Aktif kullanmıyorum. Garajımda. Aracımı alırken ekspertiz raporu aldım aldıktan sonra hiç kaza sürtme en ufak kaza yapmadım binde bir çıkarıyorum. Çok temiz bir araç gerçekten. Kaça gider. 2014 model 1.2 trendline TDI

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