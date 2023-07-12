Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!

bizim memurlardan ses falan çıkmaz. bu ay sendika yardımı kaç lira alacağız diye soruyorlar halen. Sendika parasını 200-300 artır bunlar hemen kanar. Sendikadan istifa etmekten ve hakkını aramaktan aciz. Ben hükümetin yerinde olsam 22bin de vermezdim. Ne olsa sesini çıkartmıyor memur. Twitterda mesaj atıp durur ancak, kimin umrunda. İşçi sendikası başkanı bile dün halen bu vergi dilimiyle işçilerimizin alım gücü düşüyor diyor. Adam ses getiriyor.

O yüzden ne diyoruz ELLEME İYİ OLDU