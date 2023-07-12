Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 09:03
Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!

Memur maaşları işçi maaşının altında kaldı.. İki konfederasyon hala suspuslar! Tek bir eylemleri dahi yok! Haksızlığa zulme ortak olmayın artık tavrınızı ortaya koyun!


kitkanun
Şef
12 Temmuz 2023 09:35

bizim memurlardan ses falan çıkmaz. bu ay sendika yardımı kaç lira alacağız diye soruyorlar halen. Sendika parasını 200-300 artır bunlar hemen kanar. Sendikadan istifa etmekten ve hakkını aramaktan aciz. Ben hükümetin yerinde olsam 22bin de vermezdim. Ne olsa sesini çıkartmıyor memur. Twitterda mesaj atıp durur ancak, kimin umrunda. İşçi sendikası başkanı bile dün halen bu vergi dilimiyle işçilerimizin alım gücü düşüyor diyor. Adam ses getiriyor.

O yüzden ne diyoruz ELLEME İYİ OLDU

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 temmuz güncel maaşlarişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"Memurun ek işte çalışmasıAli yalçın'ın rahatsızız açıklaması.Seyyanen zam (8 bin tl)

Sözlük

fişi çekmek 1 onu da dinlemem lazım 2 kapya biber 1 böcekten korkan erkek 2 memurlar net üyeleri 1 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 2 düşmüş melek 1 çember 4 yaparım ki ben bunu 1 alelusul 1

Son Haberler

Sapık patron 19 yaşındaki kıza arabada tecavüz etti!Gümrük müşavirliği işlemlerinde uygulanacak asgari ücretler yeniden belirlendiFETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararıTürkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacakSiyasette emekli zammı tartışması

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir