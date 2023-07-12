Diyarbakır Ekders Yatmadı

Bugün 12 Temmuz. Bağlar ilçesinde hala Haziran ekdersi yatmadı. Bize dokunan ne bir resmi açıklama, ne bir mesaj vb yok. Öğretmeni takan yok. Yazıklar olsun.

Bugün 12 Temmuz. Bağlar ilçesinde hala Haziran ekdersi yatmadı. Bize dokunan ne bir resmi açıklama, ne bir mesaj vb yok. Öğretmeni takan yok. Yazıklar olsun.