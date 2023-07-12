Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 09:05
Diyarbakır Ekders Yatmadı
Bugün 12 Temmuz. Bağlar ilçesinde hala Haziran ekdersi yatmadı. Bize dokunan ne bir resmi açıklama, ne bir mesaj vb yok. Öğretmeni takan yok. Yazıklar olsun.

yakup_55
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 09:10
Samsun bizim de hala yatmadı. Biz geciktirsek hemen faizi ile alırlar ama neyse!

Entellektüelizm
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 09:17
Ülke geneli kbs kapalı. Ne ekdersmiş arkadaş :) kaç bin tl yatacak valla merak ettim.

Muhterem5501
Aday Memur
12 Temmuz 2023 09:22

SİNOP TA YATMADI


Egtmnnn34
Aday Memur
12 Temmuz 2023 09:31

İnsanlar zor durumda sen de gelmişsin burada gevşek gevşek yorum yapıyorsun

Entellektüelizm, 36 dk. önce
Ülke geneli kbs kapalı. Ne ekdersmiş arkadaş :) kaç bin tl yatacak valla merak ettim.

Bellinay
Memur
12 Temmuz 2023 09:34
Bıtlis yatmadı

Fatih TURAB
Aday Memur
12 Temmuz 2023 09:37
1 inde yatması gereken ekders bu. Senin maaşın 1 gün geç yatsa o zaman görürüz seni. Millet buna göre hesap yapıyor. Bir memurun keyfine bırakılmamalı.
Entellektüelizm, 36 dk. önce
Ülke geneli kbs kapalı. Ne ekdersmiş arkadaş :) kaç bin tl yatacak valla merak ettim.
Toplam 6 mesaj

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