Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 09:19
Öğretmen Ek Derslerinin Sabit Bir Güne Bağlanması

Bizler neden bir olup bir çalışma yapmıyoruz arkadaşlar;

Nasıl ki maaşlar sabit günde yatıyorsa, Ek dersler de sabit bir güne bağlanmalı.

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