Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 09:26
İlişik kesmeye başlayan var mi
İllerimizde genel atama döneminde tayini cikipta ilişik kesmeye başlayan iller var mı

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