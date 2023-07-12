Malatya Yeşilyurt mem

Hem ekdersi yatırmadı hemde deprem tazminatını yatırmadı. İlçe emrinde olanlar 1 kuruş deprem tazminatı almadı daha. Yeşilyurt mem çalışanları neden işini yapmıyor merak ediyoruz. Battalgazi yaparken Yeşilyurt mem her konuda geride ve yavaş. Geçenlerde mem e sormak için gittim herkes çay kahve muhabbet yapıyordu. Deprem tazminatı ücretini sorunca sanki haberleri yok gibi davranıyorlar. Sen sabır ver allahım.

Hem ekdersi yatırmadı hemde deprem tazminatını yatırmadı. İlçe emrinde olanlar 1 kuruş deprem tazminatı almadı daha. Yeşilyurt mem çalışanları neden işini yapmıyor merak ediyoruz. Battalgazi yaparken Yeşilyurt mem her konuda geride ve yavaş. Geçenlerde mem e sormak için gittim herkes çay kahve muhabbet yapıyordu. Deprem tazminatı ücretini sorunca sanki haberleri yok gibi davranıyorlar. Sen sabır ver allahım.