Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 09:30
Anayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecek
Bu davayı açanları Allah'a havale ediyorum. Şimdi eğer kanun iptal olursa bütün öğretmenlere başöğretmen kabul edip maaşları 35 bin TL çıkarılacak mı hayır. Veya herkese uzman öğretmen kabul edip maaşları 29.000 TL olacak mı hayır. Milli eğitim bakanlığı iptal edilen kanunla alakalı hangi çalışmayı yapacak tabii ki hiçbir çalışma yapmayacak 9 yıllık bir öğretmen olarak beni ve benim gibi binlerce kişi mağdur olacak uzmanlığı alan alacak alamayan bir 20 yıl daha bekleyecek. Biz uzmanlık 5 yıla düşecek diye beklerken tamamen iptal edilmesi birçok kişiyi mağdur edecek. Sırf ideolojik bir saplantı uğruna bu kanunu anayasa mahkemesine götürenleri Allah'a havale ediyorum

Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 09:46

Hocam biz defalarca bunu yazdık. Ömk öğretmenler için çok büyük kazanımdır. Tabiki eksikleri var ve onlar zaman içinde düzeltilebilir.

Fakat gözleri muhaliflik yapmaktan kör olan bir kesim hükümet ne yapsa istemezuk derler. Herşeye çomak sokmakta üstlerine yoktur.

Ben ve benim gibi ünvanlarını alanlar zaten haklarını aldı. Olası bir iptal durumunda olan sizin gibi arkadaşlara olacak. Şimdi o herşeye muhalefet eden kişiler bu vebali nasıl ödeyecek?

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