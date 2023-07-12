KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2023 09:45
Muvazzaf subay sağlık

Arkadaşlar selamlar. Bir ayağım 10 derece diğeri 12 derece düz tabanlık var. Hatta bu sebepten 2017 de HHO seçmelerinde (10 ve 12 derece burda çıktı) son anda elendim. Olası bir muvazzaf subay ilanına başvursam yine aynı sebepten elenir miyim? Ayrıyetten bu düz tabanlık polisliğe engel midir?

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