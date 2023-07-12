Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Temmuz 2023 09:58
GİH Memurunun çalışacağı en iyi Kurum
Hangisidir arkadaşlar ? Sosyal yönden,maddi yönden veya dilediğinde tayin olması yönünden en iyi kurum hangisidir? Bilgilerinizi paylaşır mısınız ?

tek.memur
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:07

de


tek.memur
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:11

Devlet su işleri,gih memurun çalışabileceği en iyi kurumlar arasında ilk sıralarda gelir...her şubenin yemekhanesi mevcuttur ögle yemeği cıkar.servis hizmeti mevcuttur...tüm illerde misafirhaneleri vardır.iş yönündende güzeldir.


Selimpusat2
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:19
Abi özelden yazamıyorum mesaj atabilir misiniz ?
tek.memur, 2 saat önce

Devlet su işleri,gih memurun çalışabileceği en iyi kurumlar arasında ilk sıralarda gelir...her şubenin yemekhanesi mevcuttur ögle yemeği cıkar.servis hizmeti mevcuttur...tüm illerde misafirhaneleri vardır.iş yönündende güzeldir.

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