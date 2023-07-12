Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 10:01
%25 zam ve 10.000 tl seyyanen
Yapılan %17.55 enflasyon farkı ile 8.000 tl seyyanen zam memurların taleplerini karşılamamaktadır. Özellikle en düşük memur maaşı 22 bin bile olmamıştır. Bekar ve çocuğu olmayan Hizmetli maaşı, 20 bini bile bulmamıştır. Bu nedenle, zam oranı ve seyyanen artış güncellenerek memurlar memnun edilmelidir. Nitekim, son 1 ay içinde her şeye zam geldi, değerleri %50'den fazla arttı. Önümüzdeki 6 ay sıkıntı yaşamamamız için hükümet oranları güncelleyerek meclise sunmalıdır.

VaLHeRu_05
Memur
12 Temmuz 2023 10:07

gönül isterki olsun ama bu saatten sonra ben ihtimal vermiyorum


Mohendiss
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:28

Herkes gönlünden geçeni yazıyor keşke 5000+ %30 olsaydı

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