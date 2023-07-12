%25 zam ve 10.000 tl seyyanen

Yapılan %17.55 enflasyon farkı ile 8.000 tl seyyanen zam memurların taleplerini karşılamamaktadır. Özellikle en düşük memur maaşı 22 bin bile olmamıştır. Bekar ve çocuğu olmayan Hizmetli maaşı, 20 bini bile bulmamıştır. Bu nedenle, zam oranı ve seyyanen artış güncellenerek memurlar memnun edilmelidir. Nitekim, son 1 ay içinde her şeye zam geldi, değerleri %50'den fazla arttı. Önümüzdeki 6 ay sıkıntı yaşamamamız için hükümet oranları güncelleyerek meclise sunmalıdır.

Yapılan %17.55 enflasyon farkı ile 8.000 tl seyyanen zam memurların taleplerini karşılamamaktadır. Özellikle en düşük memur maaşı 22 bin bile olmamıştır. Bekar ve çocuğu olmayan Hizmetli maaşı, 20 bini bile bulmamıştır. Bu nedenle, zam oranı ve seyyanen artış güncellenerek memurlar memnun edilmelidir. Nitekim, son 1 ay içinde her şeye zam geldi, değerleri %50'den fazla arttı. Önümüzdeki 6 ay sıkıntı yaşamamamız için hükümet oranları güncelleyerek meclise sunmalıdır.