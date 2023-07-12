Memur maaşları revizemi ediliyor

Zam oranı revize edilmez. Seyyanen artış ta revize edilmez. Sadece şu ihtimal var. O da %0,01 ihtimal. Seyyanen yapılan zam yerine taban aylığı katsayısı arttırılıp emeklilik için yararlanılabilecek hale getirilebilir. Ama dediğim gibi o da çok düşük bir ihtimal. Bazı arkadaşlarımız bu haliyle gelir vergisine girmiyor. Böyle olsun daha fazla para alırız diyor. Ama şunu bilmiyorlar sanırım. Bu şekilde kalması durumunda emeklilikte bu para tamamen kalkıyor. Hele biz 5510 lular için durum çok daha vahim. Maaş Bağlama Oranı çok düşük.