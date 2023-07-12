Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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12 Temmuz 2023 10:23
Memur maaşları revizemi ediliyor

Memur maaşı günlerdir mecliste fakat meclisten geçmiyor ayın 15'ine seyyanen zamlar yetişmedi. memur zamları tahminen bugün oylanacak sizce bir revize söz konusu olur mu ? %17.55'lik oran 25 olarak güncellenir 8 bin TL seyyanen zam 15 temmuz değil 1 temmuzdan itibaren geçerli olur mu ?


Seasea16
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:25

Olursa şöyle olur, 8077 liralık zam taban maaşa şeklinde düzenleme olur. Artış olmaz.


Mohendiss
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:25

%25 mi olur %20 ye mi tamamlanır orası meçhul ama bir iyileştirme olacak gibi görünüyor.


Aliserpil
12 Temmuz 2023 10:27

Emekli için var ama çalışan için meçhul


merve00000
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 10:31

memur yine işçi maaşının altında kaldı belki düzenleme gelir


noresult
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:34

Zam oranı revize edilmez. Seyyanen artış ta revize edilmez. Sadece şu ihtimal var. O da %0,01 ihtimal. Seyyanen yapılan zam yerine taban aylığı katsayısı arttırılıp emeklilik için yararlanılabilecek hale getirilebilir. Ama dediğim gibi o da çok düşük bir ihtimal. Bazı arkadaşlarımız bu haliyle gelir vergisine girmiyor. Böyle olsun daha fazla para alırız diyor. Ama şunu bilmiyorlar sanırım. Bu şekilde kalması durumunda emeklilikte bu para tamamen kalkıyor. Hele biz 5510 lular için durum çok daha vahim. Maaş Bağlama Oranı çok düşük.


bulaşşıkk
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:43

Asrın lideri, isveç fatihi reisimiz %50'ye tamamlar bence memur zammını.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 10:49

Taban maaşa eklenme olmaz. Bu hayali görmeyin derim.

Seasea16, 2 saat önce

Olursa şöyle olur, 8077 liralık zam taban maaşa şeklinde düzenleme olur. Artış olmaz.


impostor
Şef
12 Temmuz 2023 10:51

Türkiye uçuyor da neden emekli maaşları ucmuyor?????


Qovboypolis01
Şef
12 Temmuz 2023 10:52

8077 TL seyyanen zammın taban maaşa eklenmesini bekleyenler ıslak rüya görüyor. Bugün o rüyadan uyanırlar. Çünkü maliyeti iki katlanır hükümet için. En fazla yüzdelik zam 20 yapılır. Emeklilere de ufak bir artış olur.


yldzhmt
Şef
12 Temmuz 2023 10:58

Memur taban maasi artinca iscinin de bir odemesi artiyor ama hangisi artiyor bilmiyorum. Bu nedene taban maasi artirmayi cok istemiyorlar. Oncelikle bu iliski ortadan kaldirilmali


Android60
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 11:03

8000 tl nin taban maaşa yansıması lazım yoksa hiç bir kazanım yok


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
12 Temmuz 2023 11:04

Memur maaşını revize etmezler diye düşünüyorum. Eğer revize ederlerse %lik kısmını etmezler. Neden diye soracaksanız %lik artış yaptıklarında otomatik olarak verdikleri 8077 TL seyyanenin katsayısı da artacağından çifte zam gibi olur. Bundan dolayı bunu yapacaklarına ihtimal vermiyorum. Umarım artış olur.


mmr-26
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:05

işçilerin kıdem tazminatları tavan ücretleri artıyor ama memurun hangi kalemine zam gelince artıyor onu bende bilmiyorum.

yldzhmt, 57 dk. önce

Memur taban maasi artinca iscinin de bir odemesi artiyor ama hangisi artiyor bilmiyorum. Bu nedene taban maasi artirmayi cok istemiyorlar. Oncelikle bu iliski ortadan kaldirilmali


Son5yil
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:07

Seyyanem ödenek miktarı arttırılarak SÖZDE en düşük 22 bin olan ama GERÇEKTE 10400 olan en düşük memur maaşını 22 bine getirecek bir düzenleme olabilir gibi...


sucukluyumurta1
Genel Müdür
12 Temmuz 2023 11:10

O zaman vergi kesilecek ve dolayısıyla ele geçen "net tutar" azalacaktır. Bu devletin daha çok işine gelir. Olan yine bize olur. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumu tam.

Seasea16, 2 saat önce

Olursa şöyle olur, 8077 liralık zam taban maaşa şeklinde düzenleme olur. Artış olmaz.


Son5yil
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:13

Yoruma eksi(-) veren hastane görünsün, sağlık önemli.

Son5yil, 48 dk. önce

Seyyanem ödenek miktarı arttırılarak SÖZDE en düşük 22 bin olan ama GERÇEKTE 10400 olan en düşük memur maaşını 22 bine getirecek bir düzenleme olabilir gibi...


Mohendiss
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:17

Seyyanen zam saçma keşke 5000+%30 olsaydı.

Son5yil, 42 dk. önce

Yoruma eksi(-) veren hastane görünsün, sağlık önemli.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
12 Temmuz 2023 11:20

Keşke 8077 TL + işçilerdeki gibi %45 olsaydı ve temmuz ayı için %15 artı enflasyon farkı olsaydı.

Mohendiss, 38 dk. önce

Seyyanen zam saçma keşke 5000+%30 olsaydı.


tekgöz
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 11:26

ihtimal olarak bile gözükmüyor. Herkesin beklentileri olabilir ama gerçekler başka...Emeklilerin maaşını yüzdesel olarak çok az yükseltirler olacağı budur. Bırakın memura zammın arttırmayı niye verdik diye pişman olmuşlardır.


debug
Genel Müdür
12 Temmuz 2023 11:27

5000+%30 mu? He yani en düşük memur maaşı 19900 olsaydı öyle mi? Aynı işi yapan taşerondan torpille geçme işçi hizmetli 26 alsın kpss ile atanmış memur hizmetli 19900 alsın. Bu hükümet iyi bile zam veriyor vallahi. Memurun istediği "zamma" bak. Sonra sendikaya laf ederler. Memursenli misin sen? Talebini o tarafa benzettim çünkü.

Mohendiss, 38 dk. önce

Seyyanen zam saçma keşke 5000+%30 olsaydı.

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