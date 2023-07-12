Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 10:35
Büyükşehirde çalışan memurlara kira yardımı

Gerçekleşmeyen birçok vaat gibi bu da sözde kaldı. Oysa birçok gazete ve internet sitelerinde günlerce konuşuldu. Üstelik bu vaat, seçim öncesi sunulmuştu. Başlığı attığınızda bununla ilgili birçok haber bulmanız mümkün. Hani haberlere inandığımdan değil, belki birkaç kişinin utanmasına vesile olur diye bu başlığı açıyorum.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da malumsen'den herhangi bir açıklama yok. İnsanları duygulandıran onlara cesaret veren ve coşturan konuşmalar yapan sendika yöneticileri... el- etek öpmekten dudakları, alkışlamaktan avuçları patlayan yöneticiler! Neredesiniz yiğit insanlar.


Ankaraliyargic
Aday Memur
12 Temmuz 2023 10:37

Kira yardımı toplu sözleşme görüşmelerinde eklenecek daha önce açıklandı

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