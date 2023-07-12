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Editörler : Lanet


12 Temmuz 2023 10:37
fiyat performans tel arıyorum

Beyler selamlar şöyle bi fiyat performans tel arıyorum. günümü kurtarsın idare etsin yeter kafasındayım önerileri beklerim.


dijitalmemur
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:01

Bizde geçen Casper VIA M30 Plus anneme aldık elde falan duruşu güzel. bu akıllı telefonu tavsiye edebilirim


superbery
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:04

casper almayın aldırtmayın ...

Toplam 2 mesaj

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