Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


12 Temmuz 2023 10:41
Araştırma Görevlileri Sınavsız Enstitü Kaydı Hk.

Merhaba

Araştırma görevlileri için bir üniversite adına bir başka üniversitede eğitim görmek amacıyla sağlanan bir kolaylık olduğunu duydum. Ortada bir yönetmelik var. Fakat ne kadar geçerli olduğu konusunda şüpheliyim. Bu konu hakkında fikri olan varsa yardımcı olabilir mi?


akademiklibiri
12 Temmuz 2023 10:58

Bahsettiğim yönetmelik için link

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8306&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

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