Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 11:06
ADLİYEDE DÜZ MEMURLUK MU KATİPLİK Mİ (Yeni Atama)

Memur ablalarım abilerim ben yeni katiplik mülakatına girdim ancak adliye de katiplik nasıl bilmiyorum normal memur olma şansımda var sizce normal memurluk mu yoksa katiplik mi adliyede tecrübem yok


jaryum
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:08

ADLİYE DE DÜZ MEMURDA OLABİLİRİM SİZCE HANGİSİ LÜTFEN YARDIM


34poseidon
Memur
12 Temmuz 2023 11:19

düz memur = mübaşir ona göre yap seçimini


the.prens
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:28
Düz memur olarak çalıştırmazlar seni mübaşir, sekreter yada katiplik yaptırırlar

memuristann
Aday Memur
12 Temmuz 2023 11:46

Yorum yapmayacağım. Allah hayılrısını versin.

Toplam 4 mesaj

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