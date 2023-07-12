EŞ DURUMU ATAMA İPTALİ

Eşim Jandarma Personeli Hakkariye tayini çıktı. 23 Haziranda Hakkari için dilekçe vermiştim ancak aile götürülemez yer çıktığı için Dilekçenin iptal edilerek Amasya'ya atama yapılması için dilekçe yazdık tüm gerekli evrakları ilgi tutarak. Atama bugün Hakkari'ye yapılmış düzeltme nasıl yapılır bilgisi olan varmı

Eşim Jandarma Personeli Hakkariye tayini çıktı. 23 Haziranda Hakkari için dilekçe vermiştim ancak aile götürülemez yer çıktığı için Dilekçenin iptal edilerek Amasya'ya atama yapılması için dilekçe yazdık tüm gerekli evrakları ilgi tutarak. Atama bugün Hakkari'ye yapılmış düzeltme nasıl yapılır bilgisi olan varmı