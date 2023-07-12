Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 11:56
Diyarbakır promosyon
Merhaba Diyarbakır da promosyon anlaşması yapıldı mı ? Yapıldı ise ne zaman yapıldı acaba

Fatih TURAB
Aday Memur
12 Temmuz 2023 13:30
2022 kasımda aldık. 3 yıllık 20500.
Toplam 1 mesaj

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