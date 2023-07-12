Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 12:01
İl İçi ve Yöneticilik Atamaları ile İlgili Cevap Bulamadığım Soru

Arkadaşlar ben yönetici olarak Anadolu yakasına tercih yapacaktım çıkmazsa aynı yere il içinden öğretmen olarak tercih yapacaktım .ancak takvim çakışıyor asıl önceliğim yöneticilik ama İliçi daha önce . Tercih yapmazsam bu sefer yöneticilik çıkmazsa şimdiki okulumda ilçede kalacağım bunu istemiyorum . İliçinden atamam olursa yönetici olarak da tercih yapıp çıkarsa ne yapacağım İliçi tercihim olursa otomatik yöneticiliğim düşmüş mü oluyor?İl İçi sonuçları 20 Temmuzda açıklanırken Yöneticilik tercihleri 21-24 Temmuz sonuçlar 26 Temmuz. Şimdiden kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim.


asminezaran
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 12:16
İl içi atama olur ve ilişik keserseniz yoneticik için başvuru yapamazsiniz

Edebiyat-ı cedide
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 13:21

İlişki kesmeyi bekletme gibi bir durumumuz var mı sayın hocam ?

asminezaran, 2 saat önce
İl içi atama olur ve ilişik keserseniz yoneticik için başvuru yapamazsiniz

melcea
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 13:22

Ilisik kesme seminer donemine kadar bekletilebilir.

Edebiyat-ı cedide, 28 dk. önce

İlişki kesmeyi bekletme gibi bir durumumuz var mı sayın hocam ?


melcea
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 13:23

Neden yapamasin Il disi degil ki bu il ici. Hangi okula gittiginin ne onemi var?

asminezaran, 2 saat önce
İl içi atama olur ve ilişik keserseniz yoneticik için başvuru yapamazsiniz

Edebiyat-ı cedide
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 13:24

o zaman ili içi başlama yapmadığım için yönetici olarak görünmeye devam edebilirim dimi ?

melcea, 27 dk. önce

Ilisik kesme seminer donemine kadar bekletilebilir.


melcea
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 13:28

Siz şu an idareci misiniz? Ben ogretmen oldugunuzu dusunmustum. Idareciyseniz yaz tatilinde olmadiginizdan Eylul'e kadar bekleyebileceginizi sanmiyorum.

Edebiyat-ı cedide, 25 dk. önce

o zaman ili içi başlama yapmadığım için yönetici olarak görünmeye devam edebilirim dimi ?

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