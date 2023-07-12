Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 12:20
Uzman öğretmenlik sğresi 5 yıl olacak sözü unutuldu. Seçim bitti sözler gitti
Öğretmenlerin seçim öncesi uzmanlık için hizmet süresi hususunda değiliklik sözü tamamen unutuldu. Seçim öncesi verilen sözler tutulmalı. Bu konuda Yusuf Tekin den açıklama bekliyoruz

AUÇA
Aday Memur
12 Temmuz 2023 12:34

O iş yattı.Belki bu sene sinav olmayabilir. Yarin aciklayacsk Aym


mesutkast
Aday Memur
12 Temmuz 2023 12:36
Bakan söz verdi tutamadan gitti. İnşallah yeni bir başvuru açılır. 8 yıl olan biri ılarak beklemedeyiz malesef
AUÇA, 1 saat önce

O iş yattı.Belki bu sene sinav olmayabilir. Yarin aciklayacsk Aym

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