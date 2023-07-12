Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 12:34
Arşiv araştırması

Memur beyler merhaba,

Arşiv araştırması istanbul dışı kaç gün sürer? Muhtara sorma gibi bir durum var mı arkadaşta atandi muhtara gelip sormuşlar.

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