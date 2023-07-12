Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 12:53
Sözleşmeli 4B İstifa

19 haziranda sözleşmeli personel 4B olarak işe başladım. Henüz bir ayı doldurmadım ve maaş almadım. 16 bin lira giysi parası aldım sadece ve bu parayı bitirdim. 657'ye tabi olmayan bir başka kurumdan kabul edildim. İstifa edip oraya geçmek istiyorum. İstifa süreci nasıl işler, bana bir yaptırımı olur mu? İstifamın tamamlanması için 1 ay beklemeli miyim?

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