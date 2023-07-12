Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 14:13
Yurt DIşı Görevlendirmesi

Merhaba arkadaşlar. Benim okul öncesi ve türkçe alanından lisans diplomam var fakat okul öncesinden atandım. Branş değiştirmeden yurt dışı görevlendirmesine başvursam türkçe öğretmeni olarak görevlendirilebilir miyim? yoksa halihazırda çalıştığım branştan mı görevlendiriliyorum?


thmus79
Aday Memur
12 Temmuz 2023 14:37

Alanınızdan görevlendirilir, görev yerinizde ihtiyaç olursa idarenin takdir yetkisi dahilinde mezuniyetinize bağlı ders verilir. Tabi normal şartlar altında..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi Kontenjanlar?Ek dersler ne zaman yatarEk ders ücreti yatmadıMemura kurum dışı kavgada soruşturma açılır mı?Promosyonlar ne olacak şimdi? İl içi isteğe bağlı yer degisikligiEk ders son başlık Proje okulları için yeni takvim gelecek söylentisiGörevde yükselme sınavına girenler buraya !İl dışı tayinlerinde açılmayan yerler hk.

Sözlük

stalklamak 2 güne bir şiir bırak 6 üzerlik otu 2 karışık 2 şifre 1 özledim seni 6 hopa engereği 1 sigarayı bıraktım 3 sezen aksu çalıyor 6 sude 4

Son Haberler

Uzmanlara göre yapay zeka, medyada köklü değişikliklere yol açacakİzmir'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan kişi tutuklandıDiyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldıİstanbul'da bir evde dondurucuda erkek cesedi bulunduGereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 952 lira ceza

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir