Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 14:18
Ayın 15 de maaş nasıl olacak
Her kafadan bi ses çıkıyo ayın 15 de memurlar sadece %17.55 zammımı alacagız seyyanem zamı Ağustos ayındamı verecekler

Haramiler
Aday Memur
12 Temmuz 2023 14:21

Muhasebeye sor maaşını maşşlar hesaplandı bugün


uzeyiryzc
Aday Memur
12 Temmuz 2023 14:26

Ayın 15'inde %17,55 zamlı maaşın + sendika parası alacaksın. Sonrasında 14 günlük fark + 8000 yatırılacak. Tahminime göre ay bitmeden ödenir.


Görkem3509
Aday Memur
12 Temmuz 2023 14:28

Bizim maaş bordroları çıktı. 17,55 zam ve farklar yatmış.8 bin daha sonra.


dramati-kPCs
Şef
12 Temmuz 2023 14:40

Şu işi o kadar yavaşlattılar ki. Helal olsun.


Hacı adem
Aday Memur
12 Temmuz 2023 14:43
Ben sordum mutemete ayın 15 inde sadece 17.55 yatacak diğeri ay sonuna kadar ek bordro ile yatacak

Mussa1453
Aday Memur
12 Temmuz 2023 14:53

Ayın 15 i sendika aidatı ve 17.55 zamlı maaşını alırsın

Yetiştirilirse ayın 25 ne doğru da 17.55 zamlı maaşın 14 günlük farkı ve 8077 seyyanen zammı alırsın


memur033
Aday Memur
12 Temmuz 2023 15:07
Bu ay 8 binlik zammı vereceklermi hocam 15 temmuzdan sonra geçerli deniliyo
uzeyiryzc, 1 saat önce

Ayın 15'inde %17,55 zamlı maaşın + sendika parası alacaksın. Sonrasında 14 günlük fark + 8000 yatırılacak. Tahminime göre ay bitmeden ödenir.

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