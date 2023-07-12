Ohal KHK dan geri iade olanlar

Selam arkadaşlar. Bugünler de çokça iade haberleri duyuyorum. Ohal esnasında ihraç olup da idare veya istinaf dan kabul alıp da mesleğe geri dönen varsa kararını özelden gönderebilse çok sevinirim. Teşekkürler

Selam arkadaşlar. Bugünler de çokça iade haberleri duyuyorum. Ohal esnasında ihraç olup da idare veya istinaf dan kabul alıp da mesleğe geri dönen varsa kararını özelden gönderebilse çok sevinirim. Teşekkürler