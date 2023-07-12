Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 14:56
İl İçi Münhal Listeleri

İlçe mem'ler münhal listeleri paylaşmaya başladı. Açıklayan illeri bu başlık altında belirtelim.

Açıklayan İller: HAKKARİ, KIRKLARELİ, SAKARYA, KIRIKKALE, BATMAN, DÜZCE


popcorn007
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 15:28

TRABZON açıkladı

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