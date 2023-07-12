bu konu hakkında ne yapılabilir

herkese iyi günler, 2021/2 ataması ile x üniversitesine memur olarak atandım atanmak için nitelik kodu sadece 3239(grafik tasarım mezunu olmak) ve atandım çok şükür memur olarak başladım ama benle aynı okuldan aynı bölümden mezun olan arkadaşlarım tekniker olarak atandı ve bölüm genelde tekniker ataması yapıyor bu (bölümden tek memur atanan benimdir galiba) benim atamam neden memur bunu ben teknik bölüm bitirdiğim için kurumumda tekniker olmak için ne yapabilirim yada yapılabilir mi böyle bir şey çünkü hitap bilgilerimde bile memur yazıyor maaş farkı var derece kademe farkı var ve giyimde daha rahat bu imkanlardan hakkım olarak yararlanmak istiyorum ne yapabilirim bilen birisi yardımcı olabilir mi kurumdaki bilgi sahibi olan bi kaç kişi bunun mümkün olabileceğini hakkımı aramama önerdi olur gibisinden bilen varsa gerçekten yardımca ihtiyacım var teşekkür ederim