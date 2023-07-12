Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Temmuz 2023 14:59
bu konu hakkında ne yapılabilir

herkese iyi günler, 2021/2 ataması ile x üniversitesine memur olarak atandım atanmak için nitelik kodu sadece 3239(grafik tasarım mezunu olmak) ve atandım çok şükür memur olarak başladım ama benle aynı okuldan aynı bölümden mezun olan arkadaşlarım tekniker olarak atandı ve bölüm genelde tekniker ataması yapıyor bu (bölümden tek memur atanan benimdir galiba) benim atamam neden memur bunu ben teknik bölüm bitirdiğim için kurumumda tekniker olmak için ne yapabilirim yada yapılabilir mi böyle bir şey çünkü hitap bilgilerimde bile memur yazıyor maaş farkı var derece kademe farkı var ve giyimde daha rahat bu imkanlardan hakkım olarak yararlanmak istiyorum ne yapabilirim bilen birisi yardımcı olabilir mi kurumdaki bilgi sahibi olan bi kaç kişi bunun mümkün olabileceğini hakkımı aramama önerdi olur gibisinden bilen varsa gerçekten yardımca ihtiyacım var teşekkür ederim


BusineesRoom
Genel Müdür
12 Temmuz 2023 15:24

alımdaki kadro unvanınız memur, nitelik kodları sadece başvuru şartını oluşturuyor. Görevde yükselme sınavı açılır ve mezun olduğunuz branştan da alım olursa, siz de başarılı olursanız teknikerlik unvanına ulaşabilirsiniz. Hak aramalık bir durum yok, tercih kılavuzunda kadro unvanı memur yazıyor zaten.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yhs den gih e geçiş yapan biri var mı?Yhsli arkadaşlar sesinizi çıkarmanız gereken dönemde neden susuyorssunuz ?GİH Memurunun çalışacağı en iyi KurumSeyyanen Zam Ne zaman Ödemesi Yapılacak.Gelir İdaresi BaşkanlığıYHS nin Kaldırılması Gereklidir.Memurlar.net Kamu Mühendisleri haberini bekliyoruz Kamuda Enerji verimliliğiFarklı Kurumladan Gelen İŞÇİ Kadrosundakiler MEB'de Masabaşı Memurluk YapmasıMasa başında işçi istemiyoruz

Sözlük

kendi kendine konuşmak 3 karışık 2 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 diş macununu ortasından sıkmak 4 yaparım ki ben bunu 1 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 şifre 1 hopa engereği 1 yabani ot 2 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Uzmanlara göre yapay zeka, medyada köklü değişikliklere yol açacakİzmir'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan kişi tutuklandıDiyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldıİstanbul'da bir evde dondurucuda erkek cesedi bulunduGereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 952 lira ceza

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir