Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


12 Temmuz 2023 15:09
Sözleşmeliden Kadroya Geçiş Sonrası Nakil

aralık 2021'de sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. Mayıs ayında sözleşmeliye kadrodan faydalanarak kadrolu oldum. Şimdi başka bir belediyeye nakil olabilmem için her hangi bir çalışma süresi şartı var mı?

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