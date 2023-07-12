Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 15:12
Kart nakit avans
Vakıfbank kredi kartı nakit avans eksilerde artk yatırp çekip aylık faizini ödeym asgari ödemede yapıyorduk ancak şimdi yatrdak çekemicz nasıl bir yol izlemek mantıklı bu şekilde ödeme yapamam imkansız

E.Kayı Han
Editor
12 Temmuz 2023 15:35

Kredi kartı kullanılabilir limitiniz şu anda ekside mi.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat , takipsizlik alanlarJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerBorsada yatırım yapmak.Kiralar 15 bin, Maaşlar 26 bin bu nasıl olacak böyle2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminReis emekliyi sildi.Otel kayıtları atanmaya engel midirPOLSAN

Sözlük

pirpirim 1 öğretmen maaşları 2 hopa engereği 1 şu an çalan şarkı 2 yabani ot 2 sezen aksu çalıyor 6 düşmüş melek 1 sude 4 sakız çiğnemek orucu bozar 1 alelusul 1

Son Haberler

Uzmanlara göre yapay zeka, medyada köklü değişikliklere yol açacakİzmir'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan kişi tutuklandıDiyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldıİstanbul'da bir evde dondurucuda erkek cesedi bulunduGereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 952 lira ceza

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir