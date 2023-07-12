Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 15:19
Vergi dilimi
Arkadaşlar bu vergi dilimine giren maaşlar eriyip kayboluyor , maaşlar arttı ancak vergi dilimi makası artmadı , zam aldıkça maaşlar daha çok eriyor, neden kimse ses etmiyor

Çorluilolsun
Aday Memur
12 Temmuz 2023 15:31

şimdi kontrol ettim 900 tl vergiden kaynaklı gitmiş yine, vallah yazık bir golde vergiden yedik.

temmuz ayını bekleyen memurlar aradığını bulamadı geçmiş olsun artık ocak ayını bekliyoruz ama umut sıfır


Bonkörbilo
Aday Memur
12 Temmuz 2023 15:38

Vergi dilimlerini yeni güncelledirler. Seyyanen zamda vergiden muaf diye biliyorum. Bu sebeple bu konuda herhangi bir çalışma yapılmaz diye düşünüyorum.

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