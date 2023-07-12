Arkadaşlar bu vergi dilimine giren maaşlar eriyip kayboluyor , maaşlar arttı ancak vergi dilimi makası artmadı , zam aldıkça maaşlar daha çok eriyor, neden kimse ses etmiyor

Arkadaşlar bu vergi dilimine giren maaşlar eriyip kayboluyor , maaşlar arttı ancak vergi dilimi makası artmadı , zam aldıkça maaşlar daha çok eriyor, neden kimse ses etmiyor