Yedek astsubay en çok hangi önlisans bölümlerine çıkıyor. Neye göre çıkıyor belli kriterleri var mı? Yedek astsubaylık için göz vs. sağlık kriterleri var mı arkadaşlar?

Yedek astsubay en çok hangi önlisans bölümlerine çıkıyor. Neye göre çıkıyor belli kriterleri var mı? Yedek astsubaylık için göz vs. sağlık kriterleri var mı arkadaşlar?