Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2023 15:40
Yedek Astsubay
Yedek astsubay en çok hangi önlisans bölümlerine çıkıyor. Neye göre çıkıyor belli kriterleri var mı? Yedek astsubaylık için göz vs. sağlık kriterleri var mı arkadaşlar?

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