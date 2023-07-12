Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 15:46
Eş taini ( yeni atanan ögtetmen eş)

Eşim son atamada ögretmen olarak atandı. Bu durumda olup eş taini yazacak olan var mı ( cte)

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