Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 15:46
Eş tayini ( yeni atanan öğretmen eş)

Eşim son atamada ögretmen olarak atandı. Bu durumda olup eş taini yazacak olan var mı ( cte)

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