Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


12 Temmuz 2023 15:47
Devlet Memuru Spotify Üzerinden Gelir Elde Edebilir mi?
Halihazırda devlet memurluğu yapan bir kişi, müzik üretme ve besteleme ile bu müzikleri Spotify üzerinden yayınlayarak gelir elde edebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Psikolojik İlaç Devlet MemuriyetiBanka promosyonu

Sözlük

canavar gibi Türk işi frankeştayn 1 baharat 3 güne bir şiir bırak 5 kendi kendine konuşmak 3 şu an çalan şarkı 2 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 güne bir söz bırak 2 İçinden geleni söyle 3 ölüm 1 şifre 1

Son Haberler

Ak Partili Gül: Anayasaya imar affı yapılamayacağına dair hüküm koyacağızAğaçtan düşerek ağır yaralanan müezzin hayatını kaybettiFETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a 17 yıl 4 ay hapisDüğün takılarını katlamak isteyen mühendis fena oyuna geldiGalatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir