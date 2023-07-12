KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2023 15:52
Türkçe öğretmenliği
45 bin atama Türkçe öğretmenliğinden ne kadar kayma oldu bilen var mı?

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