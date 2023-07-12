Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 15:53
Polisevinde çalışan arkadaşlar
Telefonları niye acmiyorsunuz size en iyi niyetlerimi sunuyorum anladınız...

Android60
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 16:08

Açsalar bile yer yoktur boşuna aramayın ben ne zaman arasam yer yok. Polis evi ismi değişmeli polisten çok başkalarına oda veriliyor


police station
Aday Memur
12 Temmuz 2023 16:38
Polisevlerinden sadece teşkilat mensupları yararlanmadığı sürece hiçbir zaman yer bulamayız.herkese açık olurmu ya.
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